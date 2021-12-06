Об этом рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он также не верит в возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
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По словам Ишингера, в Москве знают, что цена за наступление будет значительно выше, чем выгода. В то же время Владимир Путин давно боится, что США таки примут Украину и Грузию в НАТО. Это является "красной линией" для Кремля.
Впрочем, по мнению дипломата, нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО.
Но мы могли предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО,
– подчеркнул Ишингер.
Дипломат считает правильным, что новое коалиционное соглашение сначала занимает четкую позицию по ситуации в Украине и Беларуси, а лишь потом говорит о России.
Как добавил Ишингер, Россия проводит "оппортунистическую политику", поэтому с ней нужно вести переговоры с позиции силы.
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