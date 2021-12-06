Об этом рассказал глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Он также не верит в возможность полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

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По словам Ишингера, в Москве знают, что цена за наступление будет значительно выше, чем выгода. В то же время Владимир Путин давно боится, что США таки примут Украину и Грузию в НАТО. Это является "красной линией" для Кремля.

Впрочем, по мнению дипломата, нельзя сказать, что Украина и Грузия никогда не могут стать членами НАТО.

Но мы могли предложить Украине ориентироваться на финнов в долгосрочной перспективе. Финляндия является членом ЕС, но не НАТО,

– подчеркнул Ишингер.

Обратите внимание! Представители правительства Германии в апреле сдержанно отреагировали на желание Украины в ближайшее время получить План действий по членству в НАТО. Там заявили, что сейчас вопрос вступления государства в Альянс не на повестке дня.

Дипломат считает правильным, что новое коалиционное соглашение сначала занимает четкую позицию по ситуации в Украине и Беларуси, а лишь потом говорит о России.

Как добавил Ишингер, Россия проводит "оппортунистическую политику", поэтому с ней нужно вести переговоры с позиции силы.

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