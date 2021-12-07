Процесс сбора европейских стран в поддержку членства Украины в НАТО продолжается. Он довольно сложный, объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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В чем состоит цинизм со стороны Москвы
Комментируя заявления о невступлении Украины в Альянс, глава МИД обратил внимание на абсурд и цинизм этой ситуации. По его словам, в Москве прекрасно понимают, что членство Украины в НАТО – это вопрос не "завтрашнего" дня, а, условно говоря, после завтрашнего. Впрочем, там требуют "уже сейчас им все гарантировать".
Кулеба о внеблоковом статусе Украины
Кулеба заметил, что приводил своим иностранным коллегам несколько простых примеров. В 2014 году, когда Россия ворвалась на Донбасс, Украина была внеблоковым государством. Такой статус был официально закреплен в законодательстве. "Мы уже немного забыли, что у нас тогда не было никакой интеграции в НАТО. Но это не остановило Россию от агрессии против Украины", – заметил Кулеба.
Нейтралитет не помог Молдове, – министр
Кулеба также упомянул, как в 1994 году Молдова провозгласила нейтралитет. Этот статус не разрешает стране иметь на своей территории военные базы других стран. Там надеялись, что это поможет урегулировать проблему с Приднестровьем. Глава МИД отметил, что тогда Кишинев пошел и по еще одному российскому требованию – прямой диалог с Приднестровьем. "При всей симпатии к молдавским коллегам, но ничем нейтралитет им в урегулировании конфликта не помог", – резюмировал чиновник.
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Кулеба говорит, что Россия хочет дискуссий
"Поэтому такой тезис (о невступлении Украины в НАТО – 24 канал) брошен. Безусловно, будет какое-то обсуждение. Это то, к чему стремится Россия – чтобы состоялась какая-то дискуссия", – подчеркнул Кулеба. В то же время, он подчеркнул, что будущее Украины будет решать исключительно украинский народ. По его словам, этот вопрос является принципиальным. Накануне глава МИД заявил, что Украина получит членство в НАТО, когда столицы трех стран-членов Альянса изменят свой взгляд на отношения с Киевом. Кого именно он имел в виду – чиновник не уточнил.
Путин не хочет, чтобы Украину взяли в НАТО
- Недавно Москва снова заговорила о "красных линиях" для Украины. Среди них называют и вступление в Североатлантический альянс. Тамошний МИД вызывающе жалуется на военные учения Запада у российских границ.
- В ответ американский президент Джо Байден решительно заявил, что не принимает ничьих "красных линий". Это подтвердил и госсекретарь страны Энтони Блинкен. Он заверил, что НАТО не планирует применять агрессию в отношении России.
- Ранее Путин заявил, что хочет юридических гарантий того, что НАТО не будет расширяться на восток. Он имел в виду членство Украины в Альянсе. 7 декабря Байден и Путин пообщаются в формате видеосвязи. В России стремятся, чтобы они обсудили этот вопрос.