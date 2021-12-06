России это не нравится. Такое заявление сделал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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Было заявление, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас очень беспокоит, это то, что нам не нравится,

– сказал спикер Путина.

Песков добавил, что в Кремле планируют принимать какие-то меры по защите собственных интересов, чтобы "подстраховаться".

Обратите внимание! Путин требует юридических гарантий о не расширении Альянса на Восток, то есть хочет не допустить членства Украины. Президент России дерзко заявил, что видит угрозу в учениях НАТО вблизи границ России. По его словам, Запад якобы "игнорирует законную российскую обеспокоенность в сфере безопасности".

Что этому предшествовало

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что страны НАТО готовы усилить присутствие на "восточном фланге". Политик добавил, что Вашингтон уже предупреждал российскую сторону о возможных последствиях в случае обострения кризиса с Украиной. Кроме того, пригрозили санкциями.

Перед этим украинская разведка предостерегла, что Россия может готовиться к нападению зимой. Также отмечалось, что агрессор может напасть с нескольких сторон, взяв Украину "в кольцо".

Министр обороны Алексей Резников отметил, что у границ с Украиной находится ориентировочно 94 тысяч российских военных. Однако он не исключает, что количество военных на границе может быть 175 тысяч.

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