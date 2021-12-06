Росії це не подобається. Таку заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

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Була заява про те, що вони готові направити туди свої підрозділи. Причому не тільки тренувальні, а й бойові. Звичайно, це те, що нас надзвичайно турбує, це те, що нам не подобається,

– сказав речник Путіна.

Пєсков додав, що в Кремлі планують приймати якісь заходи щодо захисту власних інтересів, аби "підстрахуватися".

Зверніть увагу! Путін вимагає юридичних гарантій про не розширення Альянсу на Схід, тобто хоче не допустити членства України. Президент Росії зухвало заявив, що вбачає загрози у навчаннях НАТО поблизу кордонів Росії. За його словами, Захід нібито "ігнорує законну російську стурбованість у сфері безпеки".

Що цьому передувало

Американський державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі". Політик додав, що Вашингтон вже попереджав російську сторону про ймовірні наслідки у випадку загострення кризи з Україною. Крім того, пригрозили санкціями.

Перед цим українська розвідка застерегла, що Росія може готуватись до нападу взимку. Також зазначали, що агресор може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце".

Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що біля кордонів з Україною перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що кількість військових на кордоні може бути 175 тисяч.

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