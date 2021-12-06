Росії це не подобається. Таку заяву зробив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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Була заява про те, що вони готові направити туди свої підрозділи. Причому не тільки тренувальні, а й бойові. Звичайно, це те, що нас надзвичайно турбує, це те, що нам не подобається,
– сказав речник Путіна.
Пєсков додав, що в Кремлі планують приймати якісь заходи щодо захисту власних інтересів, аби "підстрахуватися".
Що цьому передувало
- Американський державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО готові посилити присутність на "східному фланзі". Політик додав, що Вашингтон вже попереджав російську сторону про ймовірні наслідки у випадку загострення кризи з Україною. Крім того, пригрозили санкціями.
- Перед цим українська розвідка застерегла, що Росія може готуватись до нападу взимку. Також зазначали, що агресор може напасти з кількох сторін, взявши Україну "в кільце".
- Міністр оборони Олексій Резніков зауважив, що біля кордонів з Україною перебуває орієнтовно 94 тисячі осіб російських військових. Однак він не виключає, що кількість військових на кордоні може бути 175 тисяч.
Ультиматум Путіна до НАТО: як Захід "послав" Росію, Теорії змови – дивіться відео: