За словами Андрія Мельника, Україна розраховує на те, що стане членом НАТО до 2030 року. Однак у цьому питання багато чого залежить від Німеччини. Зокрема і євроатлантичні прагнення.

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Німеччина піддалася Росії

Андрій Мельник заявив, що офіційна гарантія від Німеччини на членство в ЄС і НАТО у вигляді пропозиції в коаліційній угоді нового федерального уряду була б потужнішою за всі санкції проти Росії. Однак, за словами посла, Кремль виступає проти євроатлантичних перспектив України, а Німеччина сприйняла цю позицію.

Мельник переконаний, що очільник Володимир Путін боїться вступу України в ЄС і НАТО. Причиною цього є те, що в такому випадку тоталітарний режим в Росії просто впаде.

У демократичній та економічно успішній Україні, як частині західної спільноти цінностей, глава Кремля бачить небезпеку для свого тоталітарного насильницького режиму. Вступ України в ЄС та НАТО також стане позитивним сигналом для пригніченого громадянського суспільства в Росії,

– заявив Мельник.

Також посол України прокоментував лобіювання Німеччиною запуску російського "Північного потоку-2". За словами Андрія Мельника, це "ніж у спину українців". Після цього, за словами дипломата, довіру наших громадян до офіційного Берліна після запуску російського газопроводу буде важко.

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