По словам Андрея Мельника, Украина рассчитывает на то, что станет членом НАТО до 2030 года. Однако в этом вопросе многое зависит от Германии. В том числе и евроатлантические стремления.

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Германия поддалась России

Андрей Мельник заявил, что официальная гарантия от Германии о членстве в ЕС и НАТО в виде предложения в коалиционном соглашении нового федерального правительства была бы мощнее всех санкций против России. Однако, по словам посла, Кремль выступает против евроатлантических перспектив Украины, а Германия приняла эту позицию.

Мельник убежден, что глава Владимир Путин боится вступления Украины в ЕС и НАТО. Причиной этому является то, что в таком случае тоталитарный режим в России просто падет.

В демократической и экономически успешной Украине, как части западного сообщества ценностей, глава Кремля видит опасность для своего тоталитарного насильственного режима. Вступление Украины в ЕС и НАТО также станет позитивным сигналом для подавленного гражданского общества в России,

– заявил Мельник.

Также посол Украины прокомментировал лоббирование Германией запуска российского "Северного потока-2". По словам Андрея Мельника, это "нож в спину украинцев". После запуска российского газопровода, по словам дипломата, доверие наших граждан к официальному Берлину пошатнулось, и вернуть его будет трудно.

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