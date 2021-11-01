Это прогнозируемо вызвало возмущение у главы Кремля. Поэтому во время совещания по вопросам обороны 1 ноября он сделал громкое заявление, фактически адресованное США и НАТО.

Ранее Украина призывает увеличить присутствие НАТО в Черном море

Путин заговорил о "бинокле или прицеле"

Политик подчеркнул, что Москва должна и дальше совершенствовать свою систему воздушно-космической обороны. Мол, на фоне "растущей интенсивности авиации НАТО" возле России и Черного моря такие действия являются необходимостью.

Корабль США зашел в Черное море. Можем посмотреть на него в бинокль или в прицел соответствующих систем обороны,

– пригрозил глава Кремля.

Путин пригрозил американскому боевому кораблю: смотрите видео

Отметим, что USS Mount Whitney – это флагманский корабль Шестого флота Военно-Морских сил США, который базируется в итальянском порту Гаэта. Ранее он участвовал в операциях в Атлантическом океане, Средиземном, Карибском морях и в Индийском океане.

В Черное море уже вошел ракетный эсминец США

В конце октября в акваторию Черного моря отправился ракетный эсминец USS Porter. Там он также будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами Альянса. За американским судном сразу начали следить российские военные.