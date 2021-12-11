Как заверил министр, в таком случае Россия бы не напала на нашу страну. НАТО ошиблось, решив отложить членство Украины.

К теме Украину предупредили, что вступление в НАТО вряд ли возможно в ближайшие 10 лет, – АР

Если бы Украина стала членом НАТО до 2014 года, то не было бы никакой российской агрессии. Путин никогда бы не рискнул войти в прямой конфликт с вооруженными силами Альянса,

– сказал Кулеба.

Он убежден, что включение Украины в Альянс было бы лучшим способом гарантировать евроатлантическую безопасность.

Украина – НАТО: последние новости

Как заявлял глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, в уставе НАТО нет нормы, которая бы не позволяла стране получить членство во время войны на ее территории. То есть, у Украины есть все шансы стать членом НАТО несмотря на российскую агрессию.

В то же время экс-посол США в России Майкл Макфол утверждал, что членство Украины в НАТО пока не должно становиться главной темой для власти. Сначала Украина должна провести более важные реформы, чем военная.

Дмитрий Кулеба комментируя дерзкие заявления российских политиков об Украине и НАТО, говорил, что процесс сбора европейских стран в поддержку членства Украины в Альянсе еще продолжается. Но Кремль требует гарантий того что Альянс не будет расширяться на восток.

По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, наша страна за последние несколько лет выполнила более 200 контрольных показателей стандартов для вступления в ЕС. Дипломат убеждал, что из-за этого мы уже можем стать членами НАТО и Евросоюза.

Это вас может заинтересовать – какой ультиматум выдвигает Путин к НАТО: смотрите видео