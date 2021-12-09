Такое мнение в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале выразил экс-посол США в России Майкл Макфол. Он добавил, что в НАТО не хотят этих диалогов.

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Макфол о вступлении Украины в НАТО

Поэтому, по мнению экс-посла США в России, украинским властям нелогично продолжать постоянно говорить о возможном вступлении в Альянс.

Большая дискуссия относительно членства в НАТО - сейчас не самое главное,

– подчеркнул Макфол.

По его словам, говорить в основном должно об экономических и демократических реформах, а не военных. Сейчас это должно быть самым важным для Украины.

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