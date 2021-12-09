Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експосол США в Росії Майкл Макфол. Він додав, що у НАТО не хочуть до цих діалогів.
До теми Україну попередили, що вступ до НАТО навряд чи можливий у найближчі 10 років, – АР
Макфол про вступ України в НАТО
Тож, на думку експосла США в Росії, українській владі не логічно продовжувати постійно говорити про можливий вступ в Альянс.
Велика дискусія щодо членства в НАТО – зараз не найголовніше,
– наголосив Макфол.
За його словами, мовитись здебільшого має про економічні та демократичні реформи, а не військові. Зараз це має бути найважливішим для України.
Повний випуск "Що це було?" з Майклом Макфолом: дивіться відео
Вступ України в НАТО: головні новини
- Україна та Грузія ще у 2008 році подали заявку на вступ у НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували як майбутню мету.
- Влітку 2020 року Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей Перш ніж вступати в НАТО, Україна має отримати План дій щодо членства.
- Володимир Путін заявив, що НАТО начебто пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".
- Натомість Джо Байден відповів Путіну, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.