Таку думку в авторській програмі Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі висловив експосол США в Росії Майкл Макфол. Він додав, що у НАТО не хочуть до цих діалогів.

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Макфол про вступ України в НАТО

Тож, на думку експосла США в Росії, українській владі не логічно продовжувати постійно говорити про можливий вступ в Альянс.

Велика дискусія щодо членства в НАТО – зараз не найголовніше,

– наголосив Макфол.

За його словами, мовитись здебільшого має про економічні та демократичні реформи, а не військові. Зараз це має бути найважливішим для України.

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