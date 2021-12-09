Про те, що Україна, найімовірніше, не стане членом Альянсу щонайменше до 2031 року, видання повідомляє з посиланням на слова представника Держдепу США.

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Питання членства України в НАТО

Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалене у найближче десятиліття,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін дуже боїться можливої участі Києва в Альянсі. Очільник Кремля навіть вдається до погроз Заходу щодо цього.

Можливий тиск щодо приналежності українських земель

Крім того, співрозмовник з Держдепу припустив, що США тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які наразі перебувають під контролем проросійських бойовиків.

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