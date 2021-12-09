Про те, що Україна, найімовірніше, не стане членом Альянсу щонайменше до 2031 року, видання повідомляє з посиланням на слова представника Держдепу США.

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Питання членства України в НАТО

Високопоставлені представники Держдепу сказали Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалене у найближче десятиліття,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Володимир Путін дуже боїться можливої участі Києва в Альянсі. Очільник Кремля навіть вдається до погроз Заходу щодо цього.

Тиск щодо приналежності українських земель

Крім того, співрозмовник з Держдепу припустив, що США тиснуть на Україну, щоб вона офіційно передала певну автономію східним українським землям, які наразі перебувають під контролем проросійських бойовиків.

Можливе долучення України до НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

Влітку 2020 року Альянс визнав країну учасником Програми розширених можливостей. Перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства.

Питання долучення Києва до НАТО завжди турбувало Путіна. Нещодавно він заявив, що Північноатлантичний альянс начебто пробує "освоїти українську територію та нарощує потенціал біля російського кордону".

Байден на вимоги глави Кремля надати гарантії щодо нерозширення НАТО вступом України відповів, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами.

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