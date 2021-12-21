Сроки о 30 – 50 годах демотивируют всех. Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с послами Украины в Гуте на Ивано-Франковщине 21 декабря.

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Нужна четкая временная перспектива

Зеленский подчеркнул, что Украина стремится к членству в Евросоюзе в ближайшие годы и получить четкую временную перспективу от НАТО уже в 2022 году.

Все мы не можем сегодня принять тезис, который сегодня тоже очень популярен, о ЕС через 30 лет, а НАТО когда-то там, через лет 50. Это демотивирует всех и замедляет. Для быстрого движения мы не должны тратить время на какие-то второстепенные вещи,

– отметил президент.

По словам Зеленского, для достижения внешнеполитических целей украинская дипломатия должна стать быстрее. Он добавил, что сейчас Украина должна догонять некоторые процессы, это неправильно.

Последние новости о вступлении Украины в НАТО

В Госдепе США выразили сомнения, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет.

В МИД Украины называли стратегической ошибкой НАТО то, что Альянс не предоставил Украине членство до 2014 года. В таком случае Россия бы не напала на нашу страну.

В Кремле же хотят юридических гарантий, что НАТО не предоставит Украине членства. В Альянсе ответили, что этот вопрос будут решать без России.

Зеленский предположил, что Украина станет членом НАТО, когда там поймут роль таких государств, как наше, в усилении самого Альянса.

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