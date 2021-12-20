Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентами Польщі Анджеєм Дудою та Литви Гітанасом Наусєдою.

Важливо Лідери "Люблінського трикутника" підписали декларацію щодо України, ЄС та НАТО

Під час свого виступу український лідер наголосив:

Україна чи такі країни, як Україна, будуть у НАТО тільки тоді, коли саме НАТО зрозуміє, що не НАТО посилює інші держави щодо безпеки, а інші держави, потужні, посилюють НАТО.

Зауважимо, що 20 грудня відбувся саміт лідерів "Люблінського трикутника" У ньому взяли участь очільники України, Польщі та Литви. У державній резиденції "Синьогора", що на Прикарпатті, вони підписали важливий документ щодо підтримки членства України в ЄС та НАТО.

Володимир Зеленський звернув увагу на те, що документ не лише фіксує чітку підтримку євроатлантичних прагнень України, але й боротьбу з агресією Кремля. Крім цього, він також підкреслив, що лідери Польщі та Литви погодили важливі кроки у цих напрямках на 2022 рік.