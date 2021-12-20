Об этом Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Важно Лидеры "Люблинского треугольника" подписали декларацию по Украине, ЕС и НАТО

Во время своего выступления украинский лидер отметил:

Украина или такие страны, как Украина, будут в НАТО только тогда, когда НАТО поймет, что не НАТО усиливает другие государства в плане безопасности, а другие мощные государства усиливают НАТО.

Отметим, что 20 декабря состоялся саммит лидеров "Люблинского треугольника". В нем приняли участие главы Украины, Польши и Литвы. В государственной резиденции "Синегора" на Прикарпатье они подписали важный документ о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский обратил внимание, что документ не только фиксирует четкую поддержку евроатлантических стремлений Украины, но и борьбу с агрессией Кремля. Кроме того, он также подчеркнул, что лидеры Польши и Литвы согласовали важные шаги в этих направлениях на 2022 год.