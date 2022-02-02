Это историческое решение, заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Соглашение создает возможности для украинского бизнеса и потенциал для предприятий.
Ранее Дмитрий Кулеба анонсировал визит Эрдогана в Украину.
ЗСТ с Турцией: подробнее о соглашении
Это соглашение не только о торговле товарами, но и о взаимных инвестициях. Целью договоренностей является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
- Основа сделки – это обнуление Турцией пошлин более чем на 10 тысяч товарных позиций, то есть 95% товаров.
- Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты.
В настоящее время Украина возит в Турцию всего 10% этих товаров.
Остальные соглашения с Турцией
Шмигаль отметил, что 2 февраля планируют подписать 12 межправительственных соглашений.
Сегодня правительство утвердит еще 4 соглашения с Турцией. Речь идет о сотрудничестве в сфере инновационных технологий, авиационной и космической отрасли, молодежной политике. Также внесут изменения в соглашение о сотрудничестве турецких и украинских правоохранителей.
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