Это историческое решение, заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Соглашение создает возможности для украинского бизнеса и потенциал для предприятий.

Ранее Дмитрий Кулеба анонсировал визит Эрдогана в Украину.

ЗСТ с Турцией: подробнее о соглашении

Это соглашение не только о торговле товарами, но и о взаимных инвестициях. Целью договоренностей является развитие и углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Основа сделки – это обнуление Турцией пошлин более чем на 10 тысяч товарных позиций, то есть 95% товаров.

Кроме того, на 1348 позиций будут действовать тарифные квоты.

В настоящее время Украина возит в Турцию всего 10% этих товаров.

Обратите внимание! Еще в декабре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает подписать соглашение о ЗСТ с Турцией в начале 2022 года.

Остальные соглашения с Турцией

Шмигаль отметил, что 2 февраля планируют подписать 12 межправительственных соглашений.

Сегодня правительство утвердит еще 4 соглашения с Турцией. Речь идет о сотрудничестве в сфере инновационных технологий, авиационной и космической отрасли, молодежной политике. Также внесут изменения в соглашение о сотрудничестве турецких и украинских правоохранителей.

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