Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу після зустрічі зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим у межах саміту G20.

Важливо Збройні сили вперше застосували безпілотники Bayraktar на Донбасі: потужне відео

Глава турецького МЗС підкреслив, що, хоч безпілотник і був виготовлений у Туреччині, тепер він належить Україні.

Якщо країна купує їх у нас, в іншої країни, цю зброю не можна називати турецькою, російською чи українською. Якщо держава купує її у нас, це вже не турецький продукт,

– сказав Чавушоглу.

Чавушоглу додав, що під час боротьби з тероризмом Туреччина стикалася з різними видами зброї з різних країн.

"Іноді під час нашої боротьби з тероризмом у різних країнах ми стикаємося з різною зброєю з різних країн, зокрема з Росії. Ми ніколи не звинувачуємо Росію. Україна також повинна припинити використовувати нашу назву", – підкреслив міністр.

Цікаво! Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" окрім України Катару, Азербайджану та Польщі.

Що цьому передувало

На тлі чергового загострення на Донбасі українські військові застосували дрон Bayraktar проти окупантів. Німеччина та Франція висловили стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника.