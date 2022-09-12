Общая площадь завода Baykar в Украине составит более 30 000 квадратных метров. В то же время количество украинских специалистов должно составить более 300 человек.

Важно Три беспилотника Bayraktar, на которые собирал Притула, уже доставили в Украину

Как будет выглядеть завод Baykar

Турецкая компания осуществляет достаточно мощную инвестицию в Украину и не планирует отменять планы создания завода из-за войны. Отмечается, что в центре Baykar будут вести не только разработку, но и производство дронов.

На одном из макетов, полученных Defense Express, была замечена новая не анонсированная разработка БПЛА, скорее всего, будущего Bayraktar TB4.



Макет производственного участка Baykar / Defence Express



Завод Baykar в Украине / Defence Express



Как будет выглядеть центр разработки дронов / Defence Express

Что именно планируют производить на заводе

В центре Baykar будут создавать тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akıncı, беспилотный истребитель Kızılelma и Bayraktar TB2.

Отметим, что дроны Akıncı и Kızılelma используют украинские двигатели. Речь идет о МС-500 и АИ-450 для Akıncı. Выбор двигателя зависит от клиента, который может выбрать либо более мощный, либо более экономичный двигатель. В то же время дрон Kızılelma уже беспилотный истребитель. Он использует двигатель АИ-25. Также беспилотник может выполнять весь спектр задач поражения воздушных и наземных целей.

Накануне Зеленский встретился с гендиректором производителя Bayraktar

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве принял Халука Байрактара, гендиректора турецкой компании. Во время встречи стороны подняли вопрос дальнейшего сотрудничества Украины с компанией для усиления обороноспособности украинской армии.

Зеленский и Байрактар обсудили детали строительства завода Baykar и производство новой продукции с использованием украинских деталей.

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