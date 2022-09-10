Відповідну заяву міністр оборони Польщі Маріуш Блащак зробив на зустрічі "Рамштайн-5". За словами міністра, друга сесія була присвячена ситуації в галузі озброєння.

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Польща запропонувала країнам ЄС купувати САУ для України

Зі свого боку я представив пропозицію польської оборонної промисловості, зокрема щодо гаубиць Krab. Це пропозиція, адресована країнам, особливо із Західної Європи, які замовляючи САУ Krab для України, можуть добре інвестувати свої гроші,

– розповів польський міністр.

Маріуш Блащак запевнив, що за ці гроші можуть збільшити виробничий потенціал сталеливарного заводу та холдингової компанії PGZ, яка об'єднує держпідприємства оборонної промисловості.

Окрім того, польський міністр оборони розповів, що:

третя сесія стосувалася співпраці країн НАТО у підготовці українських військових;

Польща залишається активною щодо цього питання. Наприклад, навчає інженерів щодо розмінування території України.

Важливо! AHS Krab є польською самохідною гаубицею калібру 155 міліметрів з довжиною ствола 52 калібру. Ця зброя може вдарити на 30 – 40 кілометрів.

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