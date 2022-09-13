Медики боролись за життя чоловіка

Вночі 11 вересня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру. Внаслідок атаки серйозно постраждав чоловік. Кілька днів медики боролись за його життя, однак сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про його смерть.

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У лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через російський ракетний удар по середмістю Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але…Співчуття рідним. Смерть ворогам, які цілять у безневинних людей,

– зазначив Резніченко.

Деталі ворожого обстрілу

Росіяни влучили просто у центр міста і повністю зруйнували торгівельний центр, місцевий ринок, магазини.

Пошкоджені майже 50 житлових будинків та автівки місцевих мешканців. Також відомо про руйнування адміністративних споруд, магазинів, ринку, складів, а також житлових будинків.

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини 11 вересня / фото з телеграма Резніченка

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