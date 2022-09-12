Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід". Момент збиття ракет зафіксували на відео.

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Як захисники знищили ворожі ракети

На опублікованих кадрах можна побачити, як летять російські ракети на Дніпро і в цей момент наша ППО збиває їх.

Миттєва реакція наших вартових неба! Красива робота! Тримаємо стрій!

– зазначили у відомстві.

Момент збиття російських ракет: дивіться відео

Росіяни випустили за вечір 12 ракет, 9 з них вдалося збити

Увечері 11 вересня по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Під час неї росія випустила 12 ракет.

9 ворожих ракет вдалося збити силам ППО. Більшість із них збили на території Дніпропетровської області.

В агонії на тлі контрнаступу ЗСУ росія запустила 12 крилатих ракет. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це було 6 крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та 6 крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.

На Дніпропетровщині сили ППО збили 5 ракет Х-101 та 2 ракети "Калібр". Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили ще 2 ракети ворога на Полтавщині.

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