Про це повідомили у Повітряному командуванні "Схід". Момент збиття ракет зафіксували на відео.
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Як захисники знищили ворожі ракети
На опублікованих кадрах можна побачити, як летять російські ракети на Дніпро і в цей момент наша ППО збиває їх.
Миттєва реакція наших вартових неба! Красива робота! Тримаємо стрій!
– зазначили у відомстві.
Момент збиття російських ракет: дивіться відео
Росіяни випустили за вечір 12 ракет, 9 з них вдалося збити
Увечері 11 вересня по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму оголосили повітряну тривогу. Під час неї росія випустила 12 ракет.
9 ворожих ракет вдалося збити силам ППО. Більшість із них збили на території Дніпропетровської області.
В агонії на тлі контрнаступу ЗСУ росія запустила 12 крилатих ракет. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що це було 6 крилатих ракет "Калібр" із кораблів з акваторії Чорного моря та 6 крилатих ракет Х-101, випущених із літаків стратегічної авіації з району Каспійського моря.
На Дніпропетровщині сили ППО збили 5 ракет Х-101 та 2 ракети "Калібр". Підрозділи Повітряних Сил ЗСУ знищили ще 2 ракети ворога на Полтавщині.
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