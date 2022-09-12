Об этом сообщили в Воздушном командовании "Восток". Момент уничтожения ракет зафиксировали на видео.

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Как защитники уничтожили вражеские ракеты

На опубликованных кадрах можно увидеть, как летят российские ракеты на Днепр и в этот момент наша ПВО сбивает их.

Мгновенная реакция наших часовых неба! Красивая работа! Держим строй!

– отметили в ведомстве.

Момент сбивания российских ракет: смотрите видео

Россияне выпустили за вечер 12 ракет, 9 из них удалось сбить

Вечером 11 сентября по всей территории Украины кроме временно оккупированного Крыма объявили воздушную тревогу. Во время нее россия выпустила 12 ракет.

9 вражеских ракет удалось сбить силам ПВО. Большинство из них были сбиты на территории Днепропетровской области.

В агонии на фоне контрнаступления ВСУ россия запустила 12 крылатых ракет. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что это было 6 крылатых ракет "Калибр" с кораблей из акватории Черного моря и 6 крылатых ракет Х-101, выпущенных из самолетов стратегической авиации из района Каспийского моря.

В Днепропетровской области силы ПВО сбили 5 ракет Х-101 и 2 ракеты "Калибр". Подразделения Воздушных Сил ВСУ уничтожили еще 2 ракеты врага в Полтавской области.

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