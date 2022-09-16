Окупанти у відчайдушних спробах намагаються зупинити наступ українських сил, сподіваючись на бодай тимчасові ефекти від своїх кроків. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

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Експерт зазначив, що з військової точки зору руйнування греблі Карачунівського водосховища для росіян мають деякі позитивні моменти, оскільки на південь від Давидового Броду українські війська перейшли річку Інгулець через понтонні переправи.

Так званий "Андріївський плацдарм" у напрямку Берислава, Нової Каховки та водосховища практично весь підживлюється з боку правого берега Інгульця понтонними переправами. Тому росіяни, ймовірно, ставлять військові завдання – добитися "великої води", щоб річка в районі Давидового Броду розлилася,

– переконаний фахівець.

За його словами, окупанти хочуть, щоб річка знесла понтони та припинила рух ЗСУ з правого берега на лівий для підтримки цього плацдарму.

"Те, що вода піде нижче і може змити ті понтонні переправи, які росіяни навели нижче за течією – це вони не враховують. Або вони теж вже зруйновані й для ворога це не має жодного військового значення", – розповів оглядач.

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На його думку, іншим завданням росіян є спричинити гуманітарну кризу у Кривому Розі.

"Створити у Кривому Розі екологічну катастрофу, домогтися невдоволення криворіжців цими питаннями та отримати якісь дивіденди, щоб посадити Україну за стіл переговорів та отримати свої політичні бонуси", – резюмував Світан.

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