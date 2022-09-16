Оккупанты в отчаянных попытках пытаются остановить наступление украинских сил, надеясь на хотя бы временные эффекты от своих шагов. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

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Эксперт отметил, что с военной точки зрения разрушение плотины Карачуновского водохранилища для россиян имеют некоторые положительные моменты, поскольку к югу от Давыдового Брода украинские войска перешли реку Ингулец через понтонные переправы.

Так называемый "Андреевский плацдарм" по направлению к Бериславу, Новой Каховке и водохранилищу практически весь подпитывается со стороны правого берега Ингульца понтонными переправами. Поэтому россияне, вероятно, ставят военные задачи – добиться "большой воды", чтобы река в районе Давыдового Брода разлилась,

– убежден специалист.

По его словам, оккупанты хотят, чтобы река снесла понтоны и остановила движение ВСУ с правого берега на левый для поддержки этого плацдарма.

"То, что вода пойдет ниже и может смыть те понтонные переправы, которые россияне навели ниже по течению – это они не учитывают. Или они тоже уже разрушены и для врага это не имеет никакого военного значения", – рассказал обозреватель.

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По его мнению, другой задачей россиян является устроить гуманитарный кризис в Кривом Роге.

"Создать в Кривом Роге экологическую катастрофу, добиться недовольства криворожцев этими вопросами и получить дивиденды, чтобы посадить Украину за стол переговоров и получить свои политические бонусы", – резюмировал Свитан.

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