Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона також зазначила, що окупанти продовжують атакувати об'єкти критичної інфраструктури та завдають серйозних руйнувань, але наші Сили Оборони не лише в людях зі зброєю.

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За її словами, кожен українець на своєму місці, зокрема й аварійні та рятувальні служби.

Всі на місцях і всі розуміють, що ворог буде спричиняти такі події, з надією створити надзвичайну ситуацію або ж техногенну катастрофу,

– додає Гуменюк.

На думку речниці ОК "Південь", враховуючи підступні наміри ворога – всі напоготові, для того, аби наші військові могли на фронті завершити свою роботу, тилові оборонці не дають ворогу зірвати наші плани.

Нещадний обстріл Кривого Рогу триває не перший день

Вдень 16 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту, повідомив глава військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. У цей момент там лунала повітряна тривога.

Нагадаємо, що це вже не вперше росіяни атакують Кривий Ріг. 14 вересня вони поцілили по дамбі Карачунівського водосховища. До речі, росіяни вдарили відразу 7 ракета Х-22 з літаків стратегічної авіації.

15 вересня було зафіксовано два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд. На щастя, обійшлось без жертв.