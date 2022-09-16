Відповідну інформацію повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець. Він зазначив, що ППО під Уманню спрацювала під час останньої повітряної тривоги.

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Сталося аварійне відключення об'єктів електропостачання

За словами очільника Черкаської ОВА, унаслідок збиття ворожої ракети є незначні пошкодження кількох нежитлових будівель. Також сталося аварійне відключення об'єктів електропостачання.

Ігор Табурець повідомив, що невдовзі їхня робота буде відновлена. Водночас він наголосив, що люди не постраждали.

Зауважимо, що спершу повітряну тривогу у більшості регіонів України оголосили близько 13:04. Після цього тривога лунала знову у більшості регіонів о 13:25.

ППО спрацювала на Дніпропетровщині

Російські окупанти 16 вересня знову хотіли атакувати Дніпропетровську область. Та Повітряні сили завадили планам ворога, знищивши відразу три крилаті ракети типу "Іскандер-К".

Повітряне командування "Схід" повідомило, що ракетний удар було націлено по трьох районах Дніпропетровщини. Також наші захисники збили один ворожий безпілотник ворога типу "Орлан-10".

Пізно ввечері 15 вересня ППО спрацювала в Одесі. Окупанти випустили з акваторії Чорного моря по Одещині крилату ракету морського базування "Калібр". Ракету збили над Одесою.

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