Близько 13:04 16 вересня у Києві оголосили повітряну тривогу. Згодом про ракетну загрозу оголосили в інших північних областях, деяких центральних, а також на Сході. Після того, як над Дніпропетровщиною попрацювала ППО, в областях оголосили про відбій. Але він тривав всього кілька хвилин.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Під час першого кола ракетної загрози повітряну тривогу оголосили: Київ та Київська область, Чернігівська область, Сумська область, Черкаська область, Кіровоградська область, Полтавська область, Сумська область Дніпропетровська область, Харківська область, Донецька область та Запорізька область.

Стан повітряної тривоги був короткотривалим. Близько 13:22 регіони почали повідомляти про відбій загрози.

Проте о 13:25 у багатьох регіонах знову оголосили про загрозу ракетного обстрілу:

Київ та Київська область,

Житомирська область,

Вінницька область,

Полтавська область,

Сумська область,

Харківська область,

Черкаська область,

Чернігівська область,

Кіровоградська область,

Дніпропетровська область,

Запорізька область,

Донецька область.

При цьому повітряна тривога оголошена у Луганській області. Її оголосили ще 4 квітня й відтоді вона досі не припинялася.

Над Дніпропетровщиною працювала ППО

Відомо, що під час першої повітряної тривоги у Дніпропетровській області працювала протиповітряна оборона. Про це повідомило повітряне командування "Схід".

Важливо! Не поширюйте адреси "прильотів" та не публікуйте у соцмережах фото/відео з наслідками ворожих обстрілів. Так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.

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