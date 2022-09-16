Чергову ракету збили над Одесою. Окупанти випустили ракету типу "Калібр".

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Ворожу ракету збили в повітрі

Речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що бойовий снаряд окупанти випустили з акваторії Чорного моря. По Одещині вдарили крилатою ракетою морського базування "Калібр".

Сили протиповітряної оборони ворожий снаряд знищили в повітрі.

Повітряна тривога в місті була оголошена станом на 21:58. Про вибухи місцеві повідомляли о 22:00 та о 23:50.

Обстріли російських окупантів будуть наростати

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповідав, що цілком ймовірно, що найближчим часом в Україні збільшаться обстріли критичної інфраструктури. Адже від самого початку повномасштабного вторгнення росія намагається завдати нам максимальної шкоди. І вона продовжуватиме це робити.

Протягом 15 вересня окупанти масовано обстріляли Харківщину, яку звільнили від загарбників. Є зруйновані житлові будинки та постраждалі. Люди опинилися в лікарні.

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