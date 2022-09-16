Очередную ракету сбили над Одессой. оккупанты выпустили ракету типа "Калибр".

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Вражескую ракету сбили в воздухе

Спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что боевой снаряд оккупанты выпустили из акватории Черного моря. По Одесской области ударили крылатой ракетой морского базирования "Калибр".

Силы противовоздушной обороны вражеский снаряд были уничтожены в воздухе.

Воздушная тревога в городе была объявлена по состоянию на 21:58. О взрывах местные сообщали в 22.00 и в 23.50.

Обстрелы российских захватчиков будут нарастать

Советник главы ОП Михаил Подоляк рассказывал, что вполне вероятно, что в ближайшее время в Украине увеличатся обстрелы критической инфраструктуры. Ведь с самого начала полномасштабного вторжения россия пытается нанести нам максимальный ущерб. И она будет продолжать это делать.

В течение 15 сентября оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область, которую освободили от захватчиков. Имеются разрушенные жилые дома и пострадавшие. Люди оказались в больнице.

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