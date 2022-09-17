Тактика кремля ориентирована на достижение конкретных военно-политических целей. Об этом 24 каналу рассказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
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Пресс-секретарь командования " Юг "отметила, что у оккупантов прослеживаются" объединенные цели в терроре Украины".
Они пытаются действительно создать техногенную катастрофу для того, чтобы остановить движение войска, а также давить на мирное население. Потому что приближается зима и холода, все понимают, что будет необходимость в том, чтобы была обеспечена социальная составляющая,
– объяснила Гуменюк.
По ее словам, если в населенных пунктах будут такие масштабные разрушения как в Кривом Роге, это потребует привлечения дополнительных человеческих и финансовых ресурсов. По ее мнению, из-за этого, вероятно, местные власти не смогут организовать на деоккупированных территориях нормальную жизнь.
"Их задача сейчас, даже на тех территориях, где пришли ВСУ, принести разруху, максимальное ограничение в льготах, удобствах, поэтому они пытаются давить всеми силами. Где могут – оружием, где не могут – применяют силы природы", – резюмировала пресс-секретарь.
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Удары по Кривому Рогу: что известно
- Уже не в первый раз россияне атакуют Кривой Рог. 14 сентября они попали по дамбе Карачуновского водохранилища. Оккупанты ударили сразу 7 ракетами Х-22 из самолетов стратегической авиации.
- 15 сентября зафиксировали еще два "прилета" в районе гидротехнических сооружений. К счастью, обошлось без жертв.
- Впоследствии, 16 сентября, оккупанты нанесли новый ракетный удар по городу.
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