В Москве убеждены, что из-за ракетных ударов они заставят украинцев страдать. Об этом рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Институт будущего Иван Ступак.

К теме Захарова истерит из-за возможности предоставления ATACMS: послушают ли ее в США

Ракетный террор

Эксперт убежден, что тактика ракетного террора будет продолжаться и дальше.

"Россияне и дальше будут практиковать такие садомазохистские экзекуции, будут пытаться нас унизить и уничтожить инфраструктуру. Они немного подождут до холодов и будут греть по теплоцентралам и по водозаборным станциям. Они будут бить по всем регионам – это их тактика", – считает экс-сотрудник СБУ.

Он убежден, что после атак на Кривой Рог враг будет собирать информацию о разных объектах инфраструктуры.

В частности, будут бить по ключевым железнодорожным узлам. Россияне будут делать все, чтобы сделать жизнь украинцев хуже, чем у них, чтобы заставить нас страдать,

– объяснил обозреватель.

Ряд терактов против инфраструктуры Украины: смотрите видео

Удары из-за бессилия

Эксперт отметил, что первые российские ракетные удары после успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области "были от бессилия".

"Россияне "канализировали" все то напряжение, которое было в обществе, когда они сходили с ума в пабликах и чатах, не понимая, почему они отступают. Даже пропаганда не знала, что делать. Они были в отчаянии. Но когда ударили по инфраструктуре – все прошло и никто уже не упоминал об их поражении, отступлении, потерянной технике и людях", – объяснил обозреватель.

Читайте также Ракетный удар по Днепропетровщине: Воздушные силы уничтожили три "Искандера"

Ступак отметил, что после неудачных действий оккупанты каждый раз пытались бить по инфраструктуре.

Удары "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге не были "приветами" с родины Зеленского. Это попытка сделать реку большой, чтобы она была непроходимой, вызвав наводнение, чтобы отсрочить наступление украинских военных на позиции россиян, разграниченных этой рекой. Ничего из этого не вышло, хоть и частично затопило Кривой Рог,

– рассказал Ступак.

По его мнению, с этими ударами "критически ничего не произошло".

Удары по Кривому Рогу: что известно

Вас также может заинтересовать – почему путин не умеет воевать без железной дороги: смотрите видео