У москві переконані, що через ракетні удари вони змусять українців страждати. Про це 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Інститут майбутнього Іван Ступак.

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Ракетний терор

Експерт переконаний, що тактика ракетного терору продовжуватиметься й надалі.

"росіяни й надалі практикуватимуть такі садомазохістські екзекуції, будуть намагатися нас принизити й знищити інфраструктуру. Вони трохи почекають до холодів й гатитимуть по теплоцентралях та по водозабірних станціях. Вони битимуть по всіх регіонах – це їхня тактика", – вважає ексспівробітник СБУ.

Він переконаний, що після атак на Кривий Ріг ворог збиратиме інформацію про різні об'єкти інфраструктури.

Зокрема битимуть по ключових залізничних вузлах. росіяни робитимуть все, щоб зробити життя українців гіршим, ніж у них, щоб змусити нас страждати,

– пояснив оглядач.

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Удари через безсилля

Експерт зазначив, що перші російські ракетні удари після успішного контрнаступу ЗСУ на Харківщині "були від безсилля".

"росіяни "каналізували" всю ту напругу, яка була у суспільстві, коли вони божеволіли у пабліках та чатах, не розуміючи, чому вони відступають. Навіть пропаганда не знала, що робити. Вони були у розпачі. Але коли вдарили по інфраструктурі – все минуло й ніхто вже не згадував про їхні поразку, відступ, втрачену техніку та людей", – пояснив оглядач.

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Ступак зауважив, що після невдалих дій окупанти щоразу намагалися бити по інфраструктурі.

Удари "Кинджалами" по дамбі у Кривому Розі не були "привітами" по батьківщині Зеленського. Це намагання зробити річку великою, щоб вона була непрохідною, спричинивши повінь, щоб відтермінувати наступ українських військових на позиції росіян, що розмежовані цією річкою. Нічого з цього не вийшло, хоч і частково затопило Кривий Ріг,

– розповів Ступак.

На його думку, з цими ударами "критично нічого не відбулося".

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