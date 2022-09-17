Станом на початок вересня в окупантів було менше 40 одиниць "Кинджалів". Ракети зараз не виробляються в росії через відсутність комплектуючих іноземного походження.

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В окупантів істерика

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що використання Х-47М він побоювався на День Незалежності, оскільки ними могли завдати удару по Україні в рамках масштабного терору. Проте тоді застосували Х-22.

Х-47М "Кинджал" застосовують для того, щоб прорвати нашу ППО і з високою ймовірністю вразити той намічений об'єкт. Але наскільки раціонально використовувати настільки дефіцитну та унікальну ракету,

– зауважив Коваленко.

Застосування "Кинджалів" можна розцінювати як конвульсію окупантів.

Чому росіяни використувують дефіцитні ракети

Коваленко додав, що зараз у Чорному морі присутні носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом 24 ракет. Цього сумарного залпу цілком вистачить, щоб прорвати українську систему ППО і завдати удару за наміченими цілями.

Але окупанти б'ють не "Калібрами", а "Кинджалами", які на вагу золота. Тобто немає сумарного залпу 24 ракет, зазначив Коваленко, немає сумарного пуску Х-22 у 20 одиниць. Немає сумарного відстрілу 30 ракет П-800 "Онікс". А те, що є, з мінімальною ймовірністю прорве ППО, а з набагато більшою – не досягне поставленої мети.

За словами експерта, у будь-якому випадку, майбутнє окупантів бачиться у вкрай похмурих тонах, якщо вони витрачають найціннішу свою ракету.

Запаси деяких ракет у росіян на межі

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що зараз у росії не більше ніж 45% від всіх резервів ракет, які були до 24 лютого.

Найскладніша ситуація з ракетами "Іскандер". Їх залишилося 20% або й менше. Також росіянам уже не вистачає ракет "Калібр". Внаслідок цього вони використовують ракети Х-22 та С-300. Але і ці запаси вичерпуються.

Окупанти тепер більше використовують для атак РСЗВ "Ураган" і "Смерч", дальність яких у середньому 70 – 80 кілометрів, а максимальна – 100.

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