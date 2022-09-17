Станом на початок вересня в окупантів було менше 40 одиниць "Кинджалів". Ракети зараз не виробляються в росії через відсутність комплектуючих іноземного походження.
Важливо Росіяни використовували гіперзвукову зброю в Україні майже безрезультатно, – Пентагон
В окупантів істерика
Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів, що використання Х-47М він побоювався на День Незалежності, оскільки ними могли завдати удару по Україні в рамках масштабного терору. Проте тоді застосували Х-22.
Х-47М "Кинджал" застосовують для того, щоб прорвати нашу ППО і з високою ймовірністю вразити той намічений об'єкт. Але наскільки раціонально використовувати настільки дефіцитну та унікальну ракету,
– зауважив Коваленко.
Застосування "Кинджалів" можна розцінювати як конвульсію окупантів.
Чому росіяни використувують дефіцитні ракети
Коваленко додав, що зараз у Чорному морі присутні носії крилатих ракет "Калібр" із сумарним залпом 24 ракет. Цього сумарного залпу цілком вистачить, щоб прорвати українську систему ППО і завдати удару за наміченими цілями.
Але окупанти б'ють не "Калібрами", а "Кинджалами", які на вагу золота. Тобто немає сумарного залпу 24 ракет, зазначив Коваленко, немає сумарного пуску Х-22 у 20 одиниць. Немає сумарного відстрілу 30 ракет П-800 "Онікс". А те, що є, з мінімальною ймовірністю прорве ППО, а з набагато більшою – не досягне поставленої мети.
За словами експерта, у будь-якому випадку, майбутнє окупантів бачиться у вкрай похмурих тонах, якщо вони витрачають найціннішу свою ракету.
Запаси деяких ракет у росіян на межі
- Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів, що зараз у росії не більше ніж 45% від всіх резервів ракет, які були до 24 лютого.
- Найскладніша ситуація з ракетами "Іскандер". Їх залишилося 20% або й менше. Також росіянам уже не вистачає ракет "Калібр". Внаслідок цього вони використовують ракети Х-22 та С-300. Але і ці запаси вичерпуються.
- Окупанти тепер більше використовують для атак РСЗВ "Ураган" і "Смерч", дальність яких у середньому 70 – 80 кілометрів, а максимальна – 100.