Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Хікс. Вона вважає, що Сполучені Штати мають тенденцію переходити до менталітету гонитви озброєнь.

Зверніть увагу Яка зброя вже на межі: у розвідці описали ситуацію із запасами ракет у росіян

Як окупанти використовували гіперзвукову зброю

Росія вже застосувала гіперзвукову зброю під час війни в Україні майже безрезультатно,

– заявила Хікс.

Вона додала, що те, що Україна нині демонструє, – це сила спільноти.

Нагадаємо, що російські окупанти у війні проти України порушили усі можливі правила та міжнародні закони. Як повідомляли у Міністерстві оборони США, за час війни проти України росія використовувала гіперзвукову зброю від 10 до 12 разів. Наразі немає точного підрахунку, однак цей показник дуже близький до реальності.

Крім того, у росії затримали провідного вченого алєксандра шиплюка. Науковця, який займався розробкою гіперзвукових ракет, підозрюють у держзраді.

Варто переглянути – По Вінниччині вдарили гіперзвуковою ракетою "Кинджал": дивіться відео