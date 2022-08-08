шиплюк – директор інституту теоретичної та прикладної механіки сибірського відділення російської академії наук. Він став третім російським вченим цього літа, якого затримали за цією статтею.
Цікаво Відбулася переляком: з Косово вислали раніше затриману журналістку-шпигунку з росії
У росії ув'язнили розробника гіперзвукових ракет
Науковий керівник інституту васілій фомін розповів, що шиплюка відправили в московський СІЗО "Лефортово". Його затримання відбулося незадовго після арешту головного наукового співробітника ітпм анатолія маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.
На сайті інституту мовиться, що шиплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов.
За інформацією "Сибирь.Реалии" науковця затримали після обшуку та допиту. Співробітники ітпм та рідні вченого вважають, що це пов'язано саме з кримінальною справою маслова. Його також помістили у "Лефортово", проте ще в червні.
Наразі переслідування вчених, які займаються авіаційною наукою, має в країні системний характер. Це вже призводить до небувалого відтоку наукової молоді з цього напряму, а також зниження мотивації виконання наукових досліджень,
– заявили вчені.
Син шиплюка міхаіл відмовився від коментарів. Мовляв, таку пораду дав адвокат до з'ясування всіх деталей звинувачення.
Варто прочитати Окупанти пропонують розстрілювати жителів Мелітополя, які відмовляються з ними співпрацювати
Коротко про затримання інших вчених у росії
- За останній рік у СІЗО за статтею про державну зраду відправили ще двох учених – валєрія голубкіна та анатолія губанова.
- Їхні роботи, як і у шиплюка та маслова, були присвячені авіатехніці на гіперзвукових режимах.
- Окрім цього, 30 червня радянський районний суд Новосибірська ув'язнив наукового співробітника інституту лазерної фізики со ран дмітрія колкера. Його теж затримали за звинуваченнями у держзраді.
- Науковець нібито співпрацював зі службами безпеки Китаю.
- колкер мав рак 4 термінальної стадії. Він помер під час етапування із СІЗО.
Буде цікаво – Арестович розповів, що фсб звинуватила Україну в спробі "викрасти літаки": дивіться відео