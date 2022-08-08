Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла. Перед цим росіянку затримали у Косово на кордоні.

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російські пропагандистці заборонили в'їзд в Косово

Джеляль Швечла повідомив, що як міністр внутрішніх справ оголосив дар'ю асламову небажаною особою в Косово.

В'їзд цієї особи на територію Республіки Косово заборонено терміном на п'ять років,

– заявив міністр.

Він додав, що всі, хто прибуває в Косово з певними цілями, в тому числі дестабілізаційними, зіткнеться з силою їхніх законів.

Що цьому передувало

7 серпня на кордоні Косово затримали російську пропагандистку дар'ю асламову. Адже поліція підозрює, що вона шпигувала на користь росії.

Тоді очільник МВС Косово повідомив, що багато країн довели, що асламова займалася шпигунством на користь російської військової розвідки та діяла під виглядом журналіста.

Ба більше, Джеляль Швечла повідомив, що росіянка брала участь у бойових діях в Україні, пропагуючи російське вторгнення в нашу державу. Їй вже заборонили в'їзд в багато країн.

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