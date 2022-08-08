Відповідну інформацію повідомив міністр внутрішніх справ Косова Джеляль Швечла. Перед цим росіянку затримали у Косово на кордоні.
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російські пропагандистці заборонили в'їзд в Косово
Джеляль Швечла повідомив, що як міністр внутрішніх справ оголосив дар'ю асламову небажаною особою в Косово.
В'їзд цієї особи на територію Республіки Косово заборонено терміном на п'ять років,
– заявив міністр.
Він додав, що всі, хто прибуває в Косово з певними цілями, в тому числі дестабілізаційними, зіткнеться з силою їхніх законів.
Що цьому передувало
- 7 серпня на кордоні Косово затримали російську пропагандистку дар'ю асламову. Адже поліція підозрює, що вона шпигувала на користь росії.
- Тоді очільник МВС Косово повідомив, що багато країн довели, що асламова займалася шпигунством на користь російської військової розвідки та діяла під виглядом журналіста.
- Ба більше, Джеляль Швечла повідомив, що росіянка брала участь у бойових діях в Україні, пропагуючи російське вторгнення в нашу державу. Їй вже заборонили в'їзд в багато країн.
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