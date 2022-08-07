Спершу ця інформація з'явилася лише у світових ЗМІ. Однак згодом її офіційно підтвердив міністр внутрішніх справ країни Джеляль Швечла. В Україні того ж дня затримали за підозрою в шпигунстві одного з керівників Державного космічного агентства та ексзаступника керівника ГУР В'ячеслава Ониська.

Зауважте росія наполовину втратила свою спроможність шпигувати у Європі, – MI6

Міністр назвав причини затримання

Глава МВС Косово вказав, що затримання пропагандистки провели на прикордонному пункті на півночі. Цьому було одразу кілька причин.

Багато країн довели, що вона (асламова – 24 канал) займалася шпигунством на користь російської військової розвідки та діяла під виглядом журналіста. Вона також брала участь у бойових діях в Україні, пропагуючи російське вторгнення в Україну,

– написав Швечла.

Також він наголосив, що в багатьох країнах цій "журналістці" вже заборонений в'їзд. Наразі правоохоронці Косово намагаються встановити причини прибуття пропагандистки.



Ця пропагандистка з проросійськими бойовиками на Донбасі / Фото "Комсомольської правди"

асламова їхала в Косово не випадково

За словами міністра, дата приїзду пропагандистки була не випадково вибрана. Адже вона намагалася проникнути в країну через тиждень після виникнення напруженості між Сербією та Косово. А саме 6 серпня в Косово повідомили, що біля кордону обстріляли їхніх поліцейських.

Її спроба потрапити до нашої країни, окрім того, що збігається з подіями на півночі країни, ще й чітко доводить російські зв'язки та пропаганду, до якої вже приєдналася Сербія. Вони мають на меті дестабілізувати нашу країну,

– акцентував Джеляль Швечла..

Що відомо про асламову Вона працює в пропагандистському ЗМІ кремля "Комсомольська правда" нібито "спецкором відділу міжнародної політики". Проте завжди все зводиться до того, що жынка приїжджає в різні точки планети та відстоює там інформаційні наративи москви. Зокрема, це вона робила в Каталонії у 2019 році.



Також вона прибувала до України у 2013 році та розповідала про "фашистів" серед протестувальників Майдану. У 2020 році вона вже називала такими ж "фашистами" азербайджанців під час своєї поїздки в Нагірний Карабах. Щодо невдалих поїздок, то у 2017 році дар'я намагалася проїхати в Молдову по хорватському паспорту через Бухарест. На кордоні вона спробувала переконати прикордонників, що не розмовляє російською.

До теми – чому почалося загострення Сербії та Косово: дивіться відео