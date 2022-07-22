Відповідну інформацію 21 липня повідомив глава Служби зовнішньої розвідки Великої Британії Річард Мур. Варто відзначити, що 16 червня викрили російського горе-розвідника, який намагався влаштуватись на стажування у Гаазький суд.

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росія на 50% втратила здатність шпигувати в Європі

Річард Мур розповів, що здатність росії шпигувати значно знизилась після висилки офіцерів російської розвідки з міст по всій Європі та арешту кількох таємних шпигунів, які видавали себе за цивільних.

Після того, як росія вторглася в Україну в лютому, європейські країни видворили 400 офіцерів російської розвідки, які діяли під дипломатичним прикриттям по всьому Євросоюзу,

– заявив глава британської розвідки.

Додав, що розвідка Великої Британії вважає, щос саме це, ймовірно, вдвічі зменшило їхню здатність займатися шпигунством на користь росії в Європі.

Окрім того, на думку Річарда Мура, російські війська в Україні ось-ось видихнуться. Пояснив, що саме це дасть Києву можливість завдати удару у відповідь.

Коротко про шпигунство росії в Європі

Взимку 2022 року країни Європи почали видворяти російських дипломатів. Адже їх підозрювали у шпигунстві на користь росії. Також російські шпигуни працювали у НАТО, поки їх не видворили назад у росію. Проте їхні імена ніхто публічно не називав.

У березні Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список із 620 російських шпигунів, які зараз діють на території Європи.

Після цього російський правозахисник Марк Фейгін заявив, що список кремлівських шпигунів у десятки разів більший.

На початку травня Олексій Арестович заявив, що у Генштабі ЗСУ працював російський шпигун. За словами радника Андрія Єрмака, його вже затримали.

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