Таку думку в ефірі 24 каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, корумповані іноземні чиновники самі їх і покривають.

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Шпигунів значно більше

Як зазначив Фейгін, Західні спецслужби про них добре знають. Питання полягає в тому, чому вони не вживали жодних заходів з ліквідації цих "гнізд російських спецслужб".

Парадокс полягає в тому, що цей список у десятки разів більший. Водночас саме підтверджених (російських шпигунів – 24 канал),

– заявив Фейгін.

До прикладу, тільки у Великій Британії відомо про численні випадки отруєння чи побиття людей російськими шпигунами. Однак, як зазначив Фейгін, активність британського уряду в цьому питанні не спостерігалась до останнього моменту.

Захід повинен негайно реагувати

"Думаю, такий список безумовно корисний. Втім важливіші дії, які мають робити Західні уряди, аби швидко це все реалізувати. Треба їх (шпигунів – 24 канал) викидувати із європейських столиць та міст, аби вони припинили свою діяльність", – зауважив правозахисник.

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Він також зазначив, що сфери російських шпигунів дуже різноманітні – це політичний вплив, корумпування еліт. Зокрема бачимо, яких успіхів вони досягли у Німеччині, Франції та інших місцях.

Це різного роду оперативні схеми. Вони (корумповані Західні чиновники – 24 канал) працюють, приховують різних російських агентів на своїх територіях. Це не є для когось секретом,

– підкреслив Фейгін.

На його думку, усе залежить від волі Заходу – їхньої рішучості гарантувати власну безпеку. Як зауважив Фейгін, виходить, що Україна про їхню безпеку турбується більше, ніж самі уряди цих країн.

Фейгін розповів про російських шпигунів на Заході: дивіться відео