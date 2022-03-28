Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, коррумпированные иностранные чиновники сами их и покрывают.

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Шпионов гораздо больше

Как отметил Фейгин, западные спецслужбы о них хорошо знают. Вопрос заключается в том, почему они не предпринимали никаких мер по ликвидации этих "гнезд российских спецслужб".

Парадокс заключается в том, что этот список в десятки раз больше. В то же время, именно подтвержденных (российских шпионов – 24 канал) ,

– заявил Фейгин.

К примеру, только в Великобритании известно о многочисленных случаях отравления или избиения людей российскими шпионами. Однако как отметил Фейгин, активность британского правительства по этому вопросу не наблюдалась до последнего момента.

Запад должно немедленно реагировать

"Думаю, такой список безусловно полезен. Впрочем, есть более важные действия, которые должны делать Западные правительства, чтобы быстро это все реализовать. Надо их (шпионов – 24 канал) выбрасывать из европейских столиц и городов, чтобы они прекратили свою деятельность", – отметил правозащитник.

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Он также отметил, что сферы российских шпионов очень разнообразны – это политическое влияние, коррумпирование элит. В частности, видим, каких успехов они добились в Германии, Франции и других местах.

Это разного рода оперативные схемы. Они (коррумпированные западные чиновники – 24 канала) работают, скрывают разных российских агентов на своих территориях. Это ни для кого не секрет,

– подчеркнул Фейгин.

По его мнению, все зависит от воли Запада – их решимости обеспечить собственную безопасность. Как отметил Фейгин, выходит, что Украина об их безопасности беспокоится больше, чем сами правительства этих стран.