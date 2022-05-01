Таку інформацію оприлюднив 1 травня радник голови Офісу президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на трансляцію з ним у ютубі "Фейгн Live".

Водночас У військовому керівництві Росії – 5 шпигунів, – Арестович про використання окупантами авіації

Вже відомо, яке було їхнє завдання

Затримання провела Служба безпеки України. Окрім цього агента ворога, викрили й кілька інших. Проте більше ніхто з них не був причетний до роботи Головного управління Генерального штабу. Наразі вже навіть відомо, яке було завдання ворогів. ​

СБУ "бере" російських шпигунів. Один із них – співробітник Генштабу ЗСУ. У тих товаришів було завдання збити пасажирський літак на території Росії або Білорусі. Після цього вони (Шпигуни – 24 канал) мали звинуватити в українську сторону,

– розповів Арестович.

Він додав, що це нібито мали зробити за допомогою українського озброєння. А саме, наших переносних протизенітних ракетних комплексів.