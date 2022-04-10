Так нищити свої літаки можуть лише шпигуни

Про це повідомив радник Офісу Президента повідомив під час брифінгу 10 квітня, розповідаючи про втрати ворога, повідомляє 24 канал.

Увага На Півдні ЗСУ знищили бомбардувальник, повно техніки та живу силу ворога

Коли я дивлюсь на те, як російські сили використовують військово-космічні сили, мені здається, що мені здається, що у воєнному або політичному керівництві Росії сидить 5 шпигунів, бо так нищити головну ударну силу всіх Збройних сил можуть лише шпигуни,

– зазначив Арестович.

Радник пояснив, що росіяни стрімко втрачають авіацію і продовжують її втрачати.

"Честь їм і Слава, нагородимо найвищими нагородами Збройні сили України", – додав Арестович.

Втрати ворога у небі

До слова, в ОП прозвітували, що Повітряні сили Збройних сил України за останню добу збили:

3 літаки,

вертоліт,

4 крилаті ракети,

5 безпілотників.

Брифінг Олексія Арестовича за 10 квітня: дивитись відео