Збройні Сили України продовжують знищувати ворога та його ресурси, відтісняючи противника з займаних позицій. Саме так сталось при спробі окупантів покращити своє становище на Миколаївському напрямку.

До теми 19 300 ліквідованих окупантів і купа знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв.

Втрати ворога на Півдні за ніч

В ОК "Південь" повідомили, що загальні втрати ворога тільки за ніч проти 10 квітня склали 70 окупантів та 7 одиниць техніки.

Ситуація в Чорному морі залишається майже без змін. Корабельно-катерні групи противника і надалі здійснюють блокувальну діяльність.

Імовірність нанесення ракетного удару залишається високою, не полишає ворог і зухвалих планів висадки десанту,

– повідомив представник ОК "Південь".

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