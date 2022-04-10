Так уничтожать свои самолеты могут только шпионы

Об этом сообщил советник Офиса Президента, сообщил во время брифинга 10 апреля, рассказывая о потерях врага, сообщает 24 канал.

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Когда я смотрю на то, как российские силы используют военно-космические силы, мне кажется, что мне кажется, что в военном или политическом руководстве России сидит 5 шпионов, так уничтожать главную ударную силу всех Вооруженных сил могут только шпионы,

– отметил Арестович.

Советник объяснил, что россияне стремительно теряют авиацию и продолжают ее терять.

"Честь им и Слава, наградим самыми высокими наградами Вооруженные силы Украины", – добавил Арестович.

Потери врага в небе

К слову, в ОП отчитались, что Воздушные силы Вооруженных сил Украины за последние сутки сбили:

3 самолета,

вертолет,

4 крылатые ракеты,

5 беспилотников.