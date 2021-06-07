Таку думку публічно висловив 6 червня очільник Управління захисту конституції Німеччини Томас Гальденванг. Він спільно з главою Федеральної розвідки Бруно Калем дав інтерв'ю виданню Welt.
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Шпигунство з боку Росії вийшло на рівень часів холодної війни
Глава однієї зі спецслужб Німеччини – Управління захисту конституції – Томас Гальденванг розповів, що російська розвідка до його країни демонструє багатоплановий інтерес "майже у всіх політичних сферах".
- Тут і зовнішня політика, і політика в царині зброї та оборони.
- А ще й політика всередині Євросоюзу, особливо – щодо санкцій проти Росії.
Такий рівень ми бачили тільки за часів холодної війни. Методи стають дедалі грубішими, а способи – жорстокішими,
– заявив Гальденванг.
У приклад він навів вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні у 2019, у причетності до якого німецькі прокурори обгрунтовано підозрюють російські державні структури.
Глава розвідки Німеччини (BND) Бруно Каль додав, що Росія (як і Китай) не цурається застосовувати у Німеччині "новітні засоби" розвідки. За його словами, Кремль хоче посіяти розбрат між державами Заходу всіма можливими способами.
Активність шпигунів Кремля помітна не тільки у Німеччині: ось приклади травня 2021
- Канада поскаржилася на небачену шпигунську активність – на рівні гіршому, ніж у часи холодної війни. Причому також мовилося про Росію та Китай.
- У Польщі працівники агентства внутрішньої безпеки затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
- У США засудили колишнього спецпризначенця за шпигування для Росії. Пітер Деббінс 15 років передавав таємну інформацію російським спецслужбам.
- І в Данії засудили 35-річного громадянина Росії – інженера-хіміка, який кілька років передавав секретну інформацію російській спецслужбі.