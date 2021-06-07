Таку думку публічно висловив 6 червня очільник Управління захисту конституції Німеччини Томас Гальденванг. Він спільно з главою Федеральної розвідки Бруно Калем дав інтерв'ю виданню Welt.

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Шпигунство з боку Росії вийшло на рівень часів холодної війни

Глава однієї зі спецслужб Німеччини – Управління захисту конституції – Томас Гальденванг розповів, що російська розвідка до його країни демонструє багатоплановий інтерес "майже у всіх політичних сферах".

Тут і зовнішня політика, і політика в царині зброї та оборони.

А ще й політика всередині Євросоюзу, особливо – щодо санкцій проти Росії.

Такий рівень ми бачили тільки за часів холодної війни. Методи стають дедалі грубішими, а способи – жорстокішими,

– заявив Гальденванг.

У приклад він навів вбивство Зелімхана Хангошвілі у Берліні у 2019, у причетності до якого німецькі прокурори обгрунтовано підозрюють російські державні структури.

Але схожих прикладів багато. Як сказав Томас Гальденванг, Росія використовує велику кількість агентів, які намагаються "встановити контакти серед осіб, які приймають політичні рішення".

Глава розвідки Німеччини (BND) Бруно Каль додав, що Росія (як і Китай) не цурається застосовувати у Німеччині "новітні засоби" розвідки. За його словами, Кремль хоче посіяти розбрат між державами Заходу всіма можливими способами.

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