Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив, що німецька сторона "контактує з усіма відповідними національними та міжнародними органами, щоб перевірити інформацію".
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Реакція Німеччини про нібито стеження США й Данії за Меркель
Водночас "Вільна демократична партія" Німеччини закликала вжити термінових заходів. Зокрема, ситуацію прокоментував член Бундестагу, представник партії Бенджамін Штрассер.
Такій поведінці не повинно бути місця серед західних партнерів і особливо серед країн-членів ЄС,
– зазначив Штрассер.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що спецслужби Данії нібито допомагали американському Агентству національної безпеки прослуховувати переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.
Скандал з прослуховування Меркель: що відомо
- Він спалахнув ще у 2013 році. Тоді канцлерка Німеччини вимагала пояснень від 44-го президента США Барака Обами.
- Згодом Німеччина й США навіть домовилися не шпигувати один за одним.
- Тепер стало відомо, що данські спецслужби допомагали американським стежити за провідними політиками Німеччини, Норвегії, Швеції, Франції та Нідерландів.