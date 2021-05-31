Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив, що німецька сторона "контактує з усіма відповідними національними та міжнародними органами, щоб перевірити інформацію".

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Реакція Німеччини про нібито стеження США й Данії за Меркель

Водночас "Вільна демократична партія" Німеччини закликала вжити термінових заходів. Зокрема, ситуацію прокоментував член Бундестагу, представник партії Бенджамін Штрассер.

Такій поведінці не повинно бути місця серед західних партнерів і особливо серед країн-членів ЄС,

– зазначив Штрассер.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що спецслужби Данії нібито допомагали американському Агентству національної безпеки прослуховувати переговори канцлерки Німеччини Ангели Меркель та інших німецьких чиновників.

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