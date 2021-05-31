Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что немецкая сторона "контактирует со всеми соответствующими национальными и международными органами, чтобы проверить информацию".

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Реакция Германии о якобы слежке США и Дании за Меркель

В то же время "Свободная демократическая партия" Германии призвала принять срочные меры. В частности, ситуацию прокомментировал член Бундестага, представитель партии Бенджамин Штрассер.

Такому поведению не должно быть места среди западных партнеров и особенно среди стран-членов ЕС,

– отметил Штрассер.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что спецслужбы Дании якобы помогали американскому Агентству национальной безопасности прослушивать переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель и других немецких чиновников.

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