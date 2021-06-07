Такое мнение выразил 6 июня глава Управления защиты конституции Германии Томас Гальденванг. Он совместно с главой Федеральной разведки Бруно Калем дал интервью изданию Welt.
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Шпионаж со стороны России вышел на уровень времен холодной войны
Глава одной из спецслужб Германии – Управления защиты конституции – Томас Гальденванг рассказал, что российская разведка к его стране демонстрирует многоплановый интерес "почти во всех политических сферах".
- Здесь и внешняя политика, и политика в области оружия и обороны.
- А еще и политика внутри Евросоюза, особенно – относительно санкций против России.
Такой уровень мы видели только во времена холодной войны. Методы становятся все более грубыми, а способы – более жестокими,
– заявил Гальденванг.
В пример он привел убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019, в причастности к которому немецкие прокуроры обоснованно подозревают российские государственные структуры.
Глава разведки Германии (BND) Бруно Каль добавил, что Россия (как и Китай) не гнушается применять в Германии "новейшие средства" разведки. По его словам, Кремль хочет посеять раздор между государствами Запада всеми возможными способами.
Активность шпионов Кремля заметна не только в Германии: вот примеры мая 2021
- Канада пожаловалась на невиданную шпионскую активность – на уровне худшем, чем во времена холодной войны. Причем также шла речь о России и Китае.
- В Польше работники агентства внутренней безопасности задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.
- В США осудили бывшего спецназовца за шпионаж для России. Питер Деббинс 15 лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.
- И в Дании осудили 35-летнего гражданина России – инженера-химика, который несколько лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.