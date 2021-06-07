Такое мнение выразил 6 июня глава Управления защиты конституции Германии Томас Гальденванг. Он совместно с главой Федеральной разведки Бруно Калем дал интервью изданию Welt. 

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Шпионаж со стороны России вышел на уровень времен холодной войны 

Глава одной из спецслужб Германии – Управления защиты конституции – Томас Гальденванг рассказал, что российская разведка к его стране демонстрирует многоплановый интерес "почти во всех политических сферах".

  • Здесь и внешняя политика, и политика в области оружия и обороны.
  • А еще и политика внутри Евросоюза, особенно – относительно санкций против России.

Такой уровень мы видели только во времена холодной войны. Методы становятся все более грубыми, а способы – более жестокими,
– заявил Гальденванг.

В пример он привел убийство Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019, в причастности к которому немецкие прокуроры обоснованно подозревают российские государственные структуры. 

Глава разведки Германии (BND) Бруно Каль добавил, что Россия (как и Китай) не гнушается применять в Германии "новейшие средства" разведки. По его словам, Кремль хочет посеять раздор между государствами Запада всеми возможными способами.

Активность шпионов Кремля заметна не только в Германии: вот примеры мая 2021

  • Канада пожаловалась на невиданную шпионскую активность – на уровне худшем, чем во времена холодной войны. Причем также шла речь о России и Китае.
  • В Польше работники агентства внутренней безопасности задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.
  • В США осудили бывшего спецназовца за шпионаж для России. Питер Деббинс 15 лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.
  • И в Дании осудили 35-летнего гражданина России – инженера-химика, который несколько лет передавал секретную информацию российским спецслужбам.