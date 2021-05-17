Сливал информацию российским спецслужбам: в Польше задержали шпиона
В Польше сотрудники агентства внутренней безопасности задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России. Произошло это еще 5 мая 2021 года.
Источник:Агентство внутренней безопасности
Как установили правоохранители, 43-летний мужчина, который имеет гражданство Польши, сливал российским спецслужбам ценную информацию.
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По предварительным данным, мужчина выполнял порученные задания, в том числе и предоставлял российским спецслужбам информацию и материалы касательно военных польских организаций и граждан. Говорится о данных, которые могли повредить Польше и стать козырем для России.
Правоохранители уже провели обыски и допросили свидетелей происшествия. Расследование дела продолжается и значительная часть материалов засекречена.
Расследование проводится управлением агентства внутренней безопасности в Белостоке под контролем Мазовецкого управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и Национальной прокуратуры в Варшаве.
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