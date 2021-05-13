Уряд Канади висловив занепокоєння через зростання іноземної шпигунської активності. Влада заявила, що стороннє втручання у внутрішні справи Канади у 2020 році досягло масштабів, які не спостерігалися з часів "холодної війни".

Таку заяву зробив директор Канадської служби безпеки й розвідки Девід Віньйо.

Важливо В Україні зростає кількість атак хакерів, підпорядкованих спецслужбам Росії

Як сказав Віньйо, канадські розвідники зафіксували зростання іноземної активності у всіх ключових сферах.

Виклики національній безпеці, що постають перед Канадою, зокрема, екстремізм, іноземне втручання, шпигунство та шкідлива кібернетична діяльність – посилилися, розвинулися та у багатьох формах стали значно небезпечнішими для канадців,

– указав очільник спецслужби.

Також Девід Віньйо заявив, що суверенітету Канади найбільше загрожують дії Росії та Китаю.

Зверніть увагу! Від агресивних дій Росії страждають багато країн Європи. Так, наприкінці березня Болгарія викрила у себе на території російських шпигунів, які хотіли викрасти документи ЄС та НАТО. Для їхнього затримання довелось проводити спецоперацію та висилати дипломатів.